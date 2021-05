Calciomercato Milan, contatti per il pupillo di Boban | Prezzo fissato

Il Milan non ha perso di vista Brekalo, talento croato che piaceva molto già a Boban. C’è stato qualche contatto e il Wolfsburg fissa il prezzo.

Il Milan è ancora una squadra incompleta e nella prossima sessione del calciomercato dovrà prendere i rinforzi che mancano per fare un salto di qualità. Importante sarà la qualificazione in Champions League per potersi permettere certi investimenti.

Circolano diversi nomi di giocatori che interessano alla dirigenza rossonera, che andrà a migliorare tutti i reparti. Attenzione ai movimenti che riguardano gli esterni offensivi. Qualche calciatore oggi in organico potrebbe partire e fare spazio a nuovi arrivi. Un profilo che sembra piacere è Josip Brekalo.

Milan, occhi su Brekalo: lascerà il Wolfsburg

Secondo quanto rivelato da Tportal.hr, il Milan è tra le squadre interessate all’esterno croato classe 1992. Milita nel Wolfsburg e ha un contratto in scadenza a giugno 2023. 4 gol e 3 assist nelle 27 presenze collezionate nella Bundesliga 2020/2021.

Non è la prima volta che Brekalo viene accostato al club rossonero. Già quando c’era Zvonimir Boban in dirigenza il suo nome era nella lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo. Tportal.hr spiega che dei contatti con il Wolfsburg ci sono stati anche nell’ultima sessione invernale del mercato. Il talento croato piace ed è ritenuto funzionale al progetto.

La società tedesca è disponibile a discutere della cessione del giocatore cresciuto della Dinamo Zagabria e trasferitosi in Germania nell’estate del 2016. Il prezzo è di circa 20 milioni di euro. Anche Arsenal e Liverpool vengono dati come club molto interessati a Brekalo. Ma attenzione pure a Roma, Atalanta e Atletico Madrid.

Il Wolfsburg preferirebbe aspettare l’Europeo per venderlo, sperando che Brekalo metta in campo buone prestazioni e faccia salire la sua valutazione di mercato.

Il calciatore croato è un esterno sinistro offensivo che si integrerebbe alla perfezione nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Vero che il Milan in quel ruolo oggi è abbastanza coperto, però nel prossimo calciomercato estivo qualcosa potrebbe cambiare. Non bisogna escludere niente.