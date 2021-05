Curva Sud, sostegno alla squadra per Juventus-Milan: l’iniziativa

Per Juventus-Milan non mancherà il supporto della Curva Sud Milano. Gli ultras rossoneri hanno promosso un’iniziativa per domenica mattina.

La Curva Sud Milano, noto gruppo organizzato del tifo rossonero, vuole sostenere la squadra di Stefano Pioli in vista di Juventus-Milan. Sarà uno spareggio Champions League e c’è la volontà di far sentire vicinanza ai giocatori e all’allenatore.

Tramite un post ufficiale su Instagram la Curva Sud Milano ha comunicato che domenica mattina alle 9:30 gli ultras rossoneri saranno presso il centro sportivo Milanello per supportare il gruppo dato che a Torino si giocherà un match decisivo per le sorti della stagione. Nella nota si legge «Il traguardo é vicino e tutti i noi vogliamo raggiungere l’obiettivo di inizio anno. Aspetteremo che il pullman parta alla volta di Torino e caricheremo la squadra con tutto il nostro affetto».

Ovviamente c’è anche l’invito a indossare la mascherina, visto che siamo ancora dentro l’emergenza Covid-19 e bisogna rispettare le regole. Sicuramente al Milan farà piacere ricevere il sostegno dei tifosi che si recheranno a Milanello prima della partenza per Torino. Quello contro la Juventus sarà uno scontro diretto che può rappresentare il definitivo spartiacque della stagione.