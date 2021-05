Nuova maglia Milan: numeri record

I tifosi del Milan mostrano ancora una volta tutto il loro attaccamento alla squadra: numeri record nella pre-vendita della nuova maglia

La nuova maglia del Milan non è stata ancora presentata ufficialmente ma la pre-vendita, lanciata dal club, ha fatto registrare numeri pazzeschi. Come appreso dalla redazione, nella prima ora di pre-vendita è stato venduto lo stesso numero di maglie dell’intera prima giornata nella stagione 2020-21.

Questo testimonia ancora una volta la passione e l’attaccamento ai colori rossoneri da parte dei nostri sostenitori sparsi per il mondo, ma è anche la prova di un percorso in continua evoluzione del brand insieme ad un partner importante come PUMA.

La presentazione della nuova divisa – annunciata attraverso un tweet dal club rossonero – avverrà il prossimo 11 maggio.