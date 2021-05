Nuova maglia Milan, trailer ufficiale della Puma | VIDEO

Il Milan e la Puma hanno annunciato che la prossima maglia ufficiale sarà svelata con un evento il prossimo 11 maggio 2021.

C’è grande attesa per la presentazione della nuova maglia da gara del Milan, quella che verrà utilizzata nella stagione 2021-2022 e disegnata dallo sponsor tecnico Puma. Negli scorsi giorni sono già circolate le prime indiscrezioni in tal senso.

Sul web viaggiano già immagini sul possibile design della divisa ufficiale. Il tutto sarà svelato ufficialmente a breve: oggi il Milan, sul proprio account Twitter, ha pubblicato una sorta di teaser-trailer per la presentazione della maglia rossonera.

Un breve filmato realizzato in collaborazione con Puma, in cui viene annunciata la data dell’11 maggio prossimo come quella dell’annuncio delle nuove divise. Previsto un evento, probabilmente in diretta streaming, per lanciare il kit casalingo 2021-22.

Nel finale del video viene mostrata una griglia a strisce verticali. Probabilmente una anticipazione del design realizzato per la maglia rossonera, formata da righe a diverse dimensioni. Come già anticipato dalle indiscrezioni più recenti.

Curiosità: come testimonial del trailer sono state scelte diverse calciatrici del Milan Femminile e solo un elemento della squadra maschile, ovvero il terzino Theo Hernandez. Forse una scelta oculata per evitare che vengano inseriti calciatori a rischio cessione futura.