Juventus-Milan, i convocati di Pioli: nessuna sorpresa, out solo Castillejo

La lista dei convocati rossoneri in vista del big match di questa sera, ovvero il duello Champions in casa della Juventus.

Questa sera, ore 20:45, il Milan ha a disposizione una sorta di occasione ghiotta ma allo stesso tempo molto ardua per allungare in zona Champions League. In vista lo scontro diretto con la Juventus nella trasferta dell’Allianz Stadium.

Stefano Pioli ha già le idee chiare sulla formazione titolare da schierare contro la banda di Andrea Pirlo. Il tecnico rossonero intanto, pochissimi minuti fa, ha diramato la lista dei convocati che partiranno a breve in direzione Torino.

Nessuna sorpresa nella lista ufficiale. Rosa praticamente al completo, ad eccezione di Samu Castillejo fermo per un turno di squalifica. Il tecnico del Milan recupera tutti gli altri effettivi, anche in attacco dove potrà contare sul ritorno dell’ex Mandzukic.

Ecco i convocati per Juve-Milan:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.