LIVE Juventus-Milan 0-0, diretta risultato tempo reale: match equilibrato

Diretta Live Juventus Milan | Cronaca in tempo reale e risultato finale della partita della 35esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Juventus-Milan: la cronaca della partita

13′ – Nessuna emozione in questi minuti, le due squadre stanno attente a non sbilanciarsi troppo.

7′- Equilibrio a Torino.

4′ – De Ligt al volo col destro in area rossonera, ma Theo Hernandez fondamentale nel deviare in corner.

1′ – Match iniziato all’Allianz Stadium!

Alle ore 20.45 l’arbitro Paolo Valeri darà il via all’attesa sfida.

La presentazione di Juve-Milan

Lo scontro diretto tra Juventus e Milan può essere considerato uno spareggio per la corsa Champions League, dato che siamo alla 35esima giornata della Serie A 2020/2021 e le due squadre sono in piena lotta. Entrambe a quota 69 punti in classifica e con tanta voglia di vincere per avvicinarsi all’obiettivo stagionale.

La squadra di Andrea Pirlo viene da un successo tutt’altro che agevole contro l’Udinese in trasferta. Ci ha pensato una doppietta di Cristiano Ronaldo a ribaltare il risultato e a permettere ai bianconeri di conquistare 3 punti fondamentali.

Il Diavolo, invece, è reduce dal ritrovato successo contro il Benevento a San Siro. Dopo due KO brucianti contro Sassuolo e Lazio, un po’ di ossigeno per il gruppo di Stefano Pioli.

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio; Bonucci, Danilo, Demiral; Arthur, Bernardeschi, Kulusevski, Ramsey; Dybala. All.: Pirlo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Çalhanoğlu; Ibrahimović. A disp.: Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão, Mandžukić, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Valeri di Roma.

Precedenti Juve-Milan

I precedenti totali tra le due squadre sono 218: 87 vittorie della Juventus, 69 pareggi e 62 vittorie del Milan. All’andata a San Siro i bianconeri hanno avuto la meglio per 3-1 (Chiesa, Calabria, Chiesa, McKennie).

La squadra rossonera ha un tabù da rompere: non ha mai vinto in trasferta contro la Vecchia Signora da quando questa ha lo stadio di proprietà. In Serie A sono arrivate solamente sconfitte, gli unici due pareggi riguardano partite di Coppa Italia. L’ultimo successo del Diavolo a Torino è della stagione 2010/2011. Allo stadio Olimpico fu decisiva una rete di Gattuso per il successo per 1-0 della formazione allora allenata da Allegri. Quella stagione si concluse con lo Scudetto milanista, l’ultimo.

Tra i due allenatori solamente un precedente, dato che Pirlo allena da questa annata e proprio lui ha avuto la meglio nel confronto del girone d’andata a San Siro.