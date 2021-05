Juventus-Milan diretta tv e streaming: dove vederla oggi 9 maggio

Juventus-Milan, ci si gioca la Champions League nel posticipo della 35.a giornata. Le indicazioni per vedere il match in diretta tv e in streaming dalle 20.45

Uno spareggio Champions a quattro giornate dalla fine del campionato. Si può riassumere così in estrema sintesi l’importanza di Juventus-Milan, posticipo della 35.a giornata di Serie A che oppone le due squadre appaiate in classifica a 69 punti e in piena corsa per ottenere la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Rispetto al match di andata, vinto dai bianconeri 1-3 a San Siro lo scorso 6 gennaio, il Milan si presenta allo Stadium al completo. Pioli, infatti, deve rinunciare al solo Castillejo squalificato. Gli altri sono tutti a disposizione per provare a centrare una vera e propria impresa. Dal 2011, infatti, anno di inaugurazione dello Juventus Stadium, il Milan ha sempre perso in campionato in casa della Juventus.

Bianconeri di Pirlo che arrivano alla sfida odierna con un rientro importante, quello di Federico Chiesa che dovrebbe partire titolare con Ronaldo e Morata in attacco, relegando in panchina Dybala. Chiellini, invece, potrebbe essere preferito a De Ligt al centro della difesa.

Juventus-Milan, la diretta tv

Juventus-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. La partita sarà trasmessa su tre canali, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Diretta anche sul digitale terrestre sui canali 473 e 483. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani con Giovanni Guardalà e Peppe Di Stefano a bordo campo. Al termine, highlights, interviste e approfondimenti in studio su Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti. Alla conclusione del Club, la replica della partita su Sky Sport Serie A.

La diretta streaming

Due le modalità consuete per vedere Juventus-Milan in streaming. La prima è SkyGo, l’applicazione disponibile per gli abbonati Sky su Pc e dispositivi mobili. Se compresa nel proprio abbonamento, SkyGo consente la visione di Juve-Milan sui canali sopracitati selezionandoli dall’apposito menù dell’app. Nei minuti precedenti la partita, il player con l’indicazione di Juventus-Milan sarà disponibile direttamente anche in home page.

Juventus-Milan è visibile anche su Now Tv. Sulla piattaforma di Sky è possibile, anche senza abbonamento, acquistare il singolo ticket evento dedicato al match seguendo le indicazioni riportate sul portale disponibile anche su pc. Requisiti necessari per procedere all’acquisto, la registrazione al servizio e il possesso di una connessione adeguata per supportare adeguatamente lo streaming.