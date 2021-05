Juve-Milan, tifosi a Milanello per sostenere la squadra | VIDEO

Una buona parte di tifosi milanisti è accorsa ai cancelli del centro sportivo per dare il proprio supporto in vista del big match.

A breve il Milan dovrebbe lasciare la città per trasferirsi a Torino, dove questa sera la formazione di Stefano Pioli sfiderà la Juventus in un match vitale per il finale della stagione. Una gara da dentro-fuori per quanto riguarda la corsa Champions.

Purtroppo, per questioni sanitarie e di protocollo, gli stadi saranno ancora chiusi al pubblico. Ma una parte nutrita di tifosi milanisti hanno voluto donare il proprio appoggio e sostegno alla squadra rossonera prima della partenza per Torino.

Da circa una mezz’ora un buon numero di tifosi, per lo più della Curva Sud, sono accorsi ai cancelli di Milanello per salutare il Milan e per far sentire il proprio tifo seppur a distanza. Un gesto emotivamente importante, vista l’importanza della gara odierna.

Non si segnalano assembramenti esagerati dalle parti del centro sportivo di Carnago. Ma molti tifosi, a gruppetti distanziati, con tanto di bandiere rossonere intenti ad intonare i cori per sostenere Ibrahimovic e compagni.