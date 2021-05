Serie A, classifica aggiornata: l’Atalanta non sbaglia, è seconda

Come cambia la classifica dopo il match delle ore 15.00 tra Atalanta e Parma, valido per la 35° giornata di Serie A

Abbastanza semplice per l’Atalanta la gara contro il Parma di D’Aversa. I bergamaschi hanno vinto 5-2 nel match casalingo e adesso guardano dall’alto Napoli, Juventus e Milan. A firmare le cinque reti per l’Atalanta: il solito Malinovsky, l’ex Milan Matteo Pessina, il nuovo bomber nerazzurro Muriel (doppietta) e infine Miranchuk. Per il Parma invece è andato a segno Brunetta pochissimo tempo dopo la sua entrata in campo, e lo svizzero Sohm. Come è noto, la formazione di D’Aversa è ormai aritmeticamente retrocessa.

Una gara che l’Atalanta ha controllato senza troppe difficoltà e ora si gode in solitaria l’agognato secondo posto. Difatti, la squadra del Gasp conta adesso 72 punti, 2 più del Napoli (terzo) e 3 più di Juventus e Milan (quarto e quinto). Ovviamente il big match di stasera tra bianconeri e rossoneri potrà dirci di più sulle sorti della classifica. Chi avrà la meglio tra le due formazioni potrà raggiungere a pari punta la Dea, e guardare con più speranza alla prossima Champions.

La lotta al quarto posto è sempre serratissima.

Ecco come cambia la parte alta della classifica dopo Atalanta-Parma: