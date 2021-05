Juventus-Milan, i convocati di Pirlo: torna Chiesa

I convocati di Andrea Pirlo in vista del match di stasera contro il Milan. Tornano Chiesa e Demiral a disposizione della Juventus

È stata da poco diramata la lista dei convocati di Andrea Pirlo per Juventus-Milan. Come preannunciato, per la gara di stasera contro i rossoneri il tecnico ex Milan recupera Federico Chiesa e Merih Demiral. Da capire se entrambi o uno dei due verrà schierato da titolare.

Sicuramente è il rientro dall’infortunio dell’ex Fiorentina che fa più scalpore. Chiesa è uno dei giocatori più temibili della rosa bianconera, e il Milan lo sa bene. Nella gara d’andata fu proprio Federico Chiesa ad infliggere una decisiva doppietta alla formazione rossonera, match terminato 1-3 in favore della Juventus.

Di seguito la lista completa dei convocati di Pirlo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori:Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala.