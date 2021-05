Lapo Elkann, sfogo dopo Juventus-Milan: “Svegliatevi!”

Lapo Elkann ha pubblicamente manifestato il suo disappunto per prestazione e risultato della Juventus contro il Milan. Uno sfogo abbastanza duro il suo.

Popolo bianconero molto deluso e arrabbiato dopo Juventus-Milan 0-3. Una sconfitta che fa molto male e che potrebbe condannare la squadra alla non qualificazione alla prossima Champions League.

Tra coloro che hanno manifestato il proprio disappunto per il risultato negativo dell’Allianz Stadium c’è anche Lapo Elkann, noto imprenditore e membro della famiglia Agnelli. Su Twitter ha scritto uno sfogo: “Vedere la Juventus così fa male. La storia e la maglia meritano amore, rispetto, passione e professionalità. Svegliatevi tutti“.

Elkann è molto rammaricato per la prestazione deludente offerta dalla squadra di Andrea Pirlo a Torino. Non gli è piaciuto l’atteggiamento dei giocatori e invita tutti a svegliarsi nell’ambiente bianconero. Essendo un membro della famiglia proprietaria della Juve, il suo sfogo non passerà inosservato.

Intanto il futuro dello stesso Pirlo è più in discussione che mai. Si parla di un possibile esonero, con Igor Tudor che farebbe da traghettatore nelle ultime tre giornate del campionato Serie A 2020/2021.