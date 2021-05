Milan, contro la Juventus stabilito un nuovo record: il dato

Il Milan con la vittoria in trasferta contro la Juventus a Torino ha stabilito un nuovo record personale che riguarda i successi fuori casa.

Il Milan ha vinto una fondamentale sfida contro la Juventus a Torino. 3 punti che contano tantissimo, sia per la corsa Champions League che per il morale del gruppo di Stefano Pioli.

Inoltre, finalmente i rossoneri hanno abbattuto il tabù Stadium. Infatti, non avevano mai vinto nel nuovo stadio della Juventus. In Serie A erano arrivate solamente sconfitte. L’ultimo successo in casa della Vecchia Signora risaliva al marzo 2011, quando un gol di Gennaro Gattuso decise la sfida disputata allo stadio Olimpico.

Il Milan è riuscito a rompere una ‘maledizione’ e il successo ottenuto a Torino consente anche di stabilire un nuovo record. Infatti, come riportato da Opta, la squadra rossonera ha stabilito il proprio primato di vittorie in trasferta (17) considerando tutte le competizioni in una singola stagione. Una statistica che certifica la bontà del lavoro svolto da Pioli e dai suoi ragazzi.

Questo dato può essere ulteriormente migliorato, dato che due delle tre partite che mancano per concludere il campionato 2020/2021 sono in trasferta. Mercoledì il Milan sarà nuovamente a Torino, anche se di fronte avrà la squadra granata di Davide Nicola, e il 23 maggio affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a Bergamo. Due match molto insidiosi per il Diavolo.