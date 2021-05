Infortunio Ibrahimovic, brutte notizie! | La conferma di Pioli

Pioli in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio di Ibrahimovic e ha confermato le indiscrezioni di ieri

Zlatan Ibrahimovic salterà le prossime due partite contro Torino e Cagliari, lo ha annunciato Stefano Pioli in conferenza stampa. L’allenatore del Milan, intervenuto alla vigilia del match contro i granata, ha avuto modo di parlare proprio dell’infortunio dell’attaccante svedese, uscito nel secondo tempo di Juve–Milan a causa di un problema al ginocchio. L’ex Manchester United ha appoggiato male il piede sinistra a terra ed è apparso subito evidente il movimento brusco del ginocchio.

Dopo aver provato per qualche minuto a rimanere in campo, Ibrahimovic ha chiesto poi il cambio. Al suo posto è entrato Rebic che ha poi segnato il bellissimo 2-0. Ieri avrebbe dovuto fare la risonanza magnetica, ma è stata spostata ad oggi. Pioli però ci ha fornito qualche aggiornamento in merito alle sue condizioni in conferenza stampa stamattina. Ecco le sue parole proprio in merito all’infortunio di Ibra: “Una lieve distorsione al ginocchio, non sarà disponibile domani e domenica. Vediamo come saranno gli sviluppi la settimana prossima”.

Torino-Milan, chi gioca al posto di Ibrahimovic

Salterà quindi la partita contro il Torino e il Cagliari. Chi giocherà quindi al suo posto? L’assenza di Ibrahimovic non è una novità nella stagione dei rossoneri, ma è un fattore: l’importanza dello svedese è evidente, e il suo ko non ci voleva adesso che siamo nel momento chiave della stagione. Già la partita di domani è decisiva: il Milan deve vincere ad ogni costo per evitare di buttare via quanto fatto domenica sera contro la Juve. La squadra rossonera ha buttato via tanti punti nel corso dell’anno e adesso non può più permetterselo se davvero vuole arrivare in Champons League.

In questo momento il favorito per sostituire Zlatan è senza dubbio Rebic, sicuramente più in palla rispetto a Rafael Leao e a Mario Mandzukic. Il croato è a disposizione ma non è al top, come abbiamo potuto vedere di recente. Leao invece è in un momento negativo (che dura ormai da mesi) ma chissà che non possa avere comunque una chance, magari a partita in corso. All’andata contro il Torino a San Siro ha segnato il suo ultimo gol in campionato.