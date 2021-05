Calciomercato Milan, riscatto Tomori | Dall’Inghilterra: “Ora è inevitabile”

E’ un po’ l’uomo del momento, dopo la strepitosa partita di domenica contro la Juventus. Fikayo Tomori, in prestito dal Chelsea, adesso è a un passo: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Tutti i tifosi del Milan hanno ancora negli occhi la grande vittoria dei rossoneri a Torino. Sono state molte le prestazioni di livello nella serata di domenica, dove si fatica a trovare qualcuno sotto il 6,5 in pagella. Fikayo Tomori, una delle grandi sorprese di questo sorprendente diavolo, ha ancora una volta attirato l’attenzione. Arrivato a Milano con tanta positività, ma anche con un grande punto interrogativo, il centrale britannico di origini canadesi sta facendo cose egregie a dir poco.

Anche domenica, una delle partite migliori della sua stagione, forse la più bella vista la ciliegina del gol. Il ragazzo non si è tolto quel sorriso dalla faccia per tutto il post partita, andando in contro alle decine di giornalisti che lo hanno intervistato pimpante e solare. Una roccia difensivamente, domenica anche decisivo in attacco. Che il primo gol con la maglia rossonera sia stato un piccolo passo verso la conferma?

Ne è convinto Matt Law, giornalista del The Telegraph, che su Twitter ha confermato ormai la voglia del Milan di riscattarlo e ha parlato di “improbabile” ritorno in Inghilterra.

Tomori, dall’Inghilterra sicuri: “Non tornerà al Chelsea”

E’ stato Matt Law, report del The Telegraph a intervenire sulla situazione di Fikayo Tomori. Il centrale secondo Law merita innanzitutto una chance per la nazionale, in vista dell’Europeo, ma soprattutto il suo futuro sarà lontano da Londra. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter, nel pomeriggio di lunedì.

Dopo la grande partita del Milan e del difensore contro la Juventus, adesso Fikayo (il quale riscatto era già ben avviato) sembra veramente a un passo. “Given how well he’s done at Milan, I do think Fikayo Tomori should at least be in the debate for a place in the England squad for the Euros”, ha commentato sulla nazionale. Ugualmente esplicito per quanto riguarda la sua permanenza a Milano: “Fikayo Tomori’s move to AC Milan is now rated as “inevitable” in Italy”, ossia il trasferimento di Tomori al Milan è adesso inevitabile.