Calciomercato Milan, concorrenza per il terzino: c’è il Real

Aumenta la concorrenza per Serge Aurier. Il terzino ivoriano, tornato in orbita Milan, sarebbe finito nel mirino di Psg e Real Madrid. La valutazione che fa il Tottenham del giocatore è di circa 10 milioni di euro

Il futuro di Serge Aurier sarà certamente lontano da Londra e dal Tottenham. Il terzino ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e gli Spurs – stando alle ultime news – sono pronti a venderlo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Il calciatore ivoriano in estate è stato cercato dal Milan, intenzionato a rafforzare la corsia destra. Le parti non hanno, poi, trovato un accordo e così i rossoneri, alla fine, decisero di puntare su Diogo Dalot, preso in prestito secco, dal Manchester United. Nei giorni scorsi Aurier è tornato ad essere accostato al Diavolo: il Milan, però, non è l’unica squadra che sarebbe interessata a lui.

FootMecato, conferma che sul giocatore ci sarebbe il Psg, con Mauricio Pochettino, pronto a convincerlo. Il portale riporta, inoltre, che per Aurier potrebbe esserci anche la possibilità Real Madrid. La trattativa con i Blancos, però, sarebbe al momento in una fase embrionale. Il futuro di Aurier resta dunque tutto da scrivere, con diverse squadre pronte ad acquistarlo.

Situazione terzini

Il Milan di Stefano Pioli ripartirà certamente da Davide Calabria e Theo Hernandez. I due terzini titolari del presente e del futuro sono certamente l’italiano e il franco-spagnolo. Servono chiaramente le riserve: in questa stagione, il giocatore chiamato a far rifiatare i due, è stato Diogo Dalot.

Il portoghese è cresciuto parecchio soprattutto nelle ultime partite ma il suo futuro resta tutto da scrivere: il calciatore, abile a giocare sia destra che a sinistra, dovrebbe tornare al Manchester United ma non è da escludere una permanenza per un’altra stagione in prestito.

Ricordiamo, inoltre, che alla base faranno ritorno Diego Laxalt e Andrea Conti, ai quali andrà trovata una nuova sistemazione. In questi giorni, infine, sono finiti in orbita Milan i profili di D’Ambrosio e Hysaj, entrambi liberi dal prossimo primo luglio.