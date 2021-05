Brahim Diaz da sogno, Milan al lavoro per tenerlo: le ultime

Grande prestazione ieri di Brahim Diaz che avrebbe convinto la dirigenza Milan a lavorare ai fianchi del Real per riscattarlo.

Il ‘man of the match’ di Juventus-Milan è senza dubbio l’uomo più sorprendente, la mossa che nessuno si aspettava fosse così determinante. Brahim Diaz ha letteralmente spaccato in due la partita, con giocate eccellenti ed un gol che farà parlare per tanto tempo.

Il fantasista spagnolo è stato inserito un po’ a sorpresa da Stefano Pioli nella formazione titolare. Un’intuizione vincente, perché Diaz da trequartista puro ha avuto la libertà di agire tra le linee, di essere determinante in fase conclusiva e di aiutare i compagni nel pressing.

La sua prestazione è la conferma di quanto visto di buono in passato, anche se l’ex Real Madrid si era espresso sempre parzialmente, non venendo quasi mai considerato un titolarissimo. Ma ora il Milan è convinto: urge provare a trattenere il classe ’99 anche in futuro.

Maldini pronto a dialogare con il Real per Brahim Diaz

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan non avrebbe più dubbi. Paolo Maldini ed i propri collaboratori vogliono imbastire i discorsi necessari per trattenere Brahim Diaz, almeno per la stagione 2021-2022.

Il calciatore, già molto stimato da Pioli, sarebbe doppiamente utile per la prossima annata. In primis come alternativa ai titolari, come già visto in questa stagione. Ma in caso di addio non improbabile di Hakan Calhanoglu, Diaz rappresenterebbe un sostituto ideale, visto che conosce già bene l’ambiente ed i metodi di lavoro di mister Pioli.

Il Real però è un osso duro. La società spagnola non intende cedere così facilmente il gioiello di Malaga. In particolar modo Zinedine Zidane, attuale tecnico delle merengues, è un estimatore di Brahim Diaz e potrebbe riportarlo in rosa.

Ma non è certa la permanenza di Zidane stesso sulla panchina Real. Per questo motivo anche il futuro di Diaz appare incerto. Il Milan è pronto a proporre un rinnovo del prestito fino al giugno 2022, magari con l’inclusione nel nuovo accordo del diritto di riscatto a titolo definitivo. Oppure si lavorerà sull’acquisto immediato del 22enne, fattibile con gli introiti provenienti dalla Champions League.