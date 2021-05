Calciomercato Milan, riscatto Tomori: l’annuncio di Pioli

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, nel post Juve-Milan, ha parlato anche del futuro di Fikayo Tomori

Il Milan di Stefano Pioli batte con un netto 3-0 la Juventus e si avvicina alla qualificazione in Champions League. Fikayo Tomori è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della sfida di Torino: la prestazione del centrale, nato in Canada, è stata praticamente perfetta, cancellando Cristiano Ronaldo.

Il difensore con il gol che ha fissato il risultato sul 3 a 0, ha messo anche la ciliegina sulla torta. Tomori dopo un paio di uscite a vuoto – negativa soprattutto la prova contro la Lazio – è tornato a dominare in area di rigore.

Tomori verso il riscatto

Il suo riscatto, soprattutto se dovesse arrivare la Champions League, non appare in discussione. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto così in merito al futuro di Tomori – “Per quanto riguarda Fikayo l’intenzione della società e del ragazzo è chiara ma vedremo a fine campionato”.

Ricordiamo che Tomori è sbarcato a Milano durante il calciomercato di gennaio, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 28 milioni di euro.

Ciclo Vincente – “Stiamo gettando le base per costruire una squadra vincente. Bisogna crescere ogni anni e inserire qualcosa di nuovo”.