Milan, Tomori: “Serata magica per il gol ma soprattutto per la vittoria”

Le parole di Fikayo Tomori, protagonista del 3-0 contro la Juventus, ai microfoni di Milan Tv nel post-gara

Fikayo Tomori ha giocato una partita strepitosa stasera contro la Juventus. Oltre alla grande prova difensiva, la sua performance è stata condita dal bel gol di testa che ha regalato il 3-0 alla squadra di Pioli.

Il difensore inglese ha parlato di questo e di altri temi ai microfoni di Milan Tv nel post-partita. Le sue dichiarazioni:

Leggi anche:

Sul primo gol realizzato stasera con la maglia del Milan: “È stata una notte speciale per il gol. Ma soprattutto per la vittoria contro la Juventus. Siamo molto felici, tutti”.

Sulla presenza dei tifosi stamattina a Milanello: ”Non ero abituato a vedere qualcosa di simili. Mi ha sorpreso e incoraggiato, non soltanto me ma tutto il gruppo. È stato triste vederli lì e non poterli avere allo stadio, ma questa vittoria è un regalo per loro”.

Sul calendario e sull’obiettivo Champions: “La concentrazione va adesso al match contro il Torino. Siamo sicuramente soddisfatti di questa partita e ci da un margine di vantaggio. Ma siamo già proiettati alle prossime gare perché abbiamo avversari forti da affrontare”.