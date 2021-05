Donnarumma esulta dopo Juve-Milan: “Una grande vittoria”

Gigio Donnarumma ha festeggiato la strepitosa vittoria contro la Juventus pubblicando un bel post sui social. È un chiaro segnale per il rinnovo?

Che vittoria quella dei rossoneri all’Allianz Stadium! Un successo netto, meritato e il risultato parla chiaro. È terminata 0-3 tra Juventus e Milan e adesso la squadra di Pioli può guardare con più fiducia alla qualificazione alla prossima Champions.

L’osservato speciale del match di stasera è stato sicuramente Gianluigi Donnarumma. Il portierone rossonero è ormai da settimane nel bersaglio dei media per il mancato rinnovo con il Milan. Le voci più calde di mercato lo vedono conteso tra la permanenza in rossonero e il trasferimento alla grande rivale di stasera, la Juventus.

Gigio, in questa magica serata, è stato prima protagonista di un errore in uscita su un calcio d’angolo per i bianconeri, ma poi ha salvato il momentaneo 1-0 con una strepitosa parata su Bentancur.

Per molti il suo futuro passa dalla qualificazione in Champions League del Milan o della Juventus, ma si sa che le voci di mercato fanno presto a gettare sentenze.

Dopo la gara di stasera, Gigio ha pubblicato un post dove dimostra che le chiacchiere stanno a zero. “Una grande vittoria per continuare a inseguire il nostro obiettivo, Forza Milan“. Queste le parole di Donnarumma sui social dopo la vittoria in trasferta contro la Juventus.

Il numero 99 ha ribadito la sua grande fede ai colori rossoneri.