Milan, ammonizione pesante: era diffidato, salterà il Genoa

Non solo infortuni per il Milan. Il rossonero salterà la prossima di campionato dopo l’ammonizione ricevuta nel match contro la Juventus.

Milan ancora sotto tono e insufficiente a Torino contro la Juventus. La prestazione dei rossoneri ha parlato chiaro, e ha detto che la squadra di Stefano Pioli sembra aver perso ogni motivazione in questo finale di stagione. 0-0 contro i bianconeri, un risultato che va bene al Diavolo, dato che nel secondo tempo la Juventus ha spinto fortissimo sfiorando più volte il vantaggio. Solo un enorme Marco Sportiello ha salvato i rossoneri. E a rincarare la dose di negatività sono stati gli infortuni.

Sì, perché Marco Sportiello ha giocato titolare in seguito al problema fisico rimediato da Mike Maignan nel riscaldamento pre-partita. Risentimento muscolare per il francese, di cui andranno valutate le condizioni nelle prossime ore. Si è fatto male anche Ruben Loftus-Cheek. Problema alla caviglia per l‘ex Chelsea, in seguito ad uno scontro di gioco con Adrien Rabiot. Da comprendere se i due recupereranno in vista della prossima di campionato.

Ricordiamo che in infermeria il Milan contava già Simon Kjaer, Pierre Kalulu e Luka Jovic, quest’ultimo infortunatosi alla vigilia del match contro la Juventus. Ma chi è che salterà sicuramente la prossima contro il Genoa è il centrocampista. Era diffidato e ha rimediato l’ammonizione.

Milan, altra tegola: salta il Genoa per squalifica

Contro il Grifone mancherà sicuramente Yunus Musah, il centrocampista schierato contro la Juventus da terzino destro data l’assenza per squalifica di Davide Calabria. Ma l’americano era diffidato è ha ricevuto il cartellino giallo da Mariani nel corso della gara contro la Vecchia Signora. Musah ha strattonato Dusan Vlahovic al limite dell’area, rimediando l’ammonizione. Altra assenza pesante per Stefano Pioli, il quale dovrà fare i conti con la possibile assenza di Ruben Loftus-Cheek.

Ricordiamo che alla prossima rientreranno Theo Hernandez e Fikayo Tomori, fermati dal Giudice Sportivo per una giornata dopo i fatti accaduti nel derby contro l’Inter. Chi è che sarà assente anche contro il Genoa, quello è Davide Calabria, che ha invece ricevuto due giornate di squalifica dopo lo scontro acceso con Davide Frattesi nella stracittadina. Insomma, non il miglior periodo per il Milan, tanto dal punto di vista delle prestazioni che delle assenze.