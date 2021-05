Italia, tegola per Mancini: ufficiale, out 4-6 settimane

Si complica prima d’iniziare l’avventura dell’Italia all’Europeo: Mancini e la sua Nazionale devono fare i conti con l’infortunio di Marco Verratti, costretto ad uno stop di 4-6 settimane

Non arrivano buone notizie per l’Italia di Roberto Mancini. Per gli azzurri una tegola davvero pesante, in vista dei prossimi Europei: Marco Verratti – come riporta il sito ufficiale del Psg – dovrà stare fuori 4-6 settimane per una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro.

L’Italia farà il suo esordio fra un mese esatto contro la Turchia. Salvo recuperi lampo, l’ex Pescara non giocherà contro Calhanoglu e compagni. Toccherà, poi, a Mancini decidere se convocare o meno il giocatore del Psg, sperando, magari, di averlo nei match successivi.