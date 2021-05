Nuova maglia Milan, la reazione dei tifosi | Social divisi

Le reazioni dei tifosi alla nuova maglia del Milan, presentata ufficialmente stamattina dai rossoneri e dalla Puma

Questa mattina il Milan ha ufficializzato la nuova divisa per l’anno 2021/2022. Confermate le anticipazioni di Footyheadlines, il noto portale che tratta le maglie delle squadre di tutto il mondo. La maglia è come sempre targata Puma, sponsor tecnico rossonero da ormai diversi anni: ha preso il posto di Adidas nel 2018. Ha deliziato i tifosi rossoneri con le maglie finora prodotte, in particolar modo quella di quest’ano, sicuramente fra le più belle delle ultime stagioni rossoneri. Se lì i pareri erano (quasi!) unanime, quella nuova invece non ha trovato il gradimento di tutti, anzi.

Dall’annuncio di stamattina ad ora, infatti, sui social si è creato un dibattito fra chi apprezza e chi no. Noi di MilanLive.it nelle scorse ore, sui nostri social, vi abbiamo lanciato dei sondaggi per capire se c’è una parte predominante. Per quanto riguarda gli utenti di Twitter, c’è una vittoria abbastanza netta del sì. Su quasi 200 voti, infatti, il 66,8% è a favore di questa nuova divisa, mentre il 33,2% ha risposto no. L’andamento però non è lo stesso su Facebook.

Insomma, vi piace la nuova maglia del Milan? #Puma VOTATE ‼️ — MilanLive.it (@MilanLiveIT) May 11, 2021

Sull’altro social infatti, nei commenti al nostro post, ci sono tantissimi tifosi insoddisfatti per quanto prodotto dalla Puma per questa stagione. Ciò che non convince è il troppo rosso, presente in maniera massiccia anche sulle maniche. Le strisce nere sul petto, due più piccole e una più grande, non convincono. Non manca chiaramente anche quella parte di tifoseria che invece approva il lavoro fatto. E’ chiaro che si tratta di un Design molto particolare, inconsueto; ed è questo l’elemento che provoca poi pareri constrastanti. Una cosa, però, è certa, ed è confermata anche dai tifosi rossoneri: è sicuramente più bella di quella dell’Inter.