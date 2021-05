Calciomercato, addio all’Arsenal | Dall’Inghilterra: “C’è il Milan”

Il Milan pesca ancora dalla Premier League per rinforzare il reparto difensivo. Il colpo sulla fascia destra, un grande nome per l’Europa

Sono giorni di grande concentrazione per tutta la società rossonera. Tra meno di due settimane il destino del diavolo potrebbe essere scritto, ma i dirigenti – nonostante la testa di tutto l’ambiente sia al campo – stanno già provando a portarsi avanti. Non è un segreto che Massara e Maldini siano tra i più attivi sul mercato, e gran merito di questa stagione è anche loro. Se a gennaio il duo aveva fatto sbarcare a Milanello il crack Fikayo Tomori, uomo di copertina e nome del momento, la coppia di dirigenti potrebbe pescare ancora dalla Premier League, per rinforzare il reparto difensivo.

Il riscatto di Tomori sembra ormai inevitabile, come riportato anche dai media britannici nelle ultime ore. Sempre da Londra ma questa volta sponda Gunners, arriva per il Milan una grande opportunità per un giocatore ormai in rottura con il club. Si tratta di Hecotr Bellerin, terzino spagnolo ormai bandiera dell’Arsenal, arrivato alla fine della sua avventura. Lo riporta il tabloid The Sun, che ha parlato di forte interessamento di Milan e Paris Saint Germain, e Fabrizio Romano che ha twittato di un addio ormai imminente in estate per il terzino spagnolo.

Milan, occhi su Bellerin: le cifre

L’Arsenal andrà, nella prossima finestra di mercato, sui due giovani Max Aarons ed Emerson Royal, lasciando strada libera all’audio di Bellerin. Il giocatore ha già fatto sapere di volere andare via, dopo 11 anni di Gunners, visto che all’età di 26 anni una nuova esperienza lo alletterebbe maggiormente. Lo riferisce il The Sun, che parlato di interessamento da parte del Milan. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico, l’Arsenal vorrebbe riuscire ad ottenere almeno 35 milioni dalla partenza dello spagnolo, anche se visto il contratto in scadenza tra due anni, la volontà di Bellerin di andare via e la sua valutazione (circa 20 milioni), le pretese potrebbero abbassarsi.

Anche Fabrizio Romano, come detto, è intervenuto sulla questione direttamente dai suoi canali social. Su Twitter l’esperto di calciomercato ha riportato tale indiscrezione: “Bellerin ha grosse chances di lasciare il club in estate, l’Arsenal cerca un nuovo terzino destro”.