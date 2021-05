Theo Hernandez: “Testa al Cagliari, Maldini è come il mio migliore amico”

Dopo Torino–Milan, Sky Sport ha intervistato Theo Hernandez, autore di una doppietta questa sera. Ha sbloccato il risultato con uno splendido sinistro da lontano, ha firmato poi il 4-0 con un dolcissimo pallonetto. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono felice ma stiamo pensando già alla prossima partita che dobbiamo preparare bene. Sapevamo di avere quattro finali, la vittoria con la Juve ci ha dato coraggio e fiducia. Musichetta della Champions? Bisogna lavorare duro, è un nostro obiettivo ma manca ancora un po’. Lavoro ogni giorni, l’obiettivo è di diventare il migliore, spero di andare in Nazionale. Il rapporto con Maldini? Per me è come un migliore amico, mi ha appoggiato in ogni momento“.