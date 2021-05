Calciomercato Milan, Buffon rivela: “Ho ricevuto belle proposte”

Gianluigi Buffon parla del suo futuro. Il portiere in questi giorni è tornato ad essere accostato al Milan. Non è da escludere un ruolo da vice Donnarumma

Gianluigi Buffon non vestirà più la maglia della Juventus ma potrebbe continuare a giocare. Il portiere italiano, in questi giorni, è tornato ad essere accostato al Milan.

Nelle ultime ore si è parlato di un Buffon, in rossonero, come vice Donnarumma. Ad oggi non c’è certezza sul futuro dell’esperto estremo difensore, che ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Non ho segreti, vado via dalla Juve e sono un uomo felice, questo è il più grande risultato – ammette il portiere – E’ il premio più grande che avrebbe potuto farmi la Juve. Adesso ho ricevuto qualche proposta bella, fra 20-25 giorni vedrò se ho voglia di far fatica e di essere ancora Buffon. Se mi entra dentro, accetto, se no mi ritiro”.