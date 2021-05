Lukaku, festa abusiva in hotel: multato con altri compagni dell’Inter

Disavventura per Lukaku e altri giocatori dell’Inter per la festa di compleanno organizzata in hotel. Non rispettate le norme anti Covid.

La stagione di Romelu Lukaku è stata sicuramente positiva e merita elogi per il contributo dato alla vittoria dello Scudetto dell’Inter. 22 gol e 10 assist nelle 34 partite che ha disputato in campionato.

Ma l’attaccante belga nelle scorse ore è stato anche protagonista di un episodio negativo insieme ad altri compagni di squadra. Alle 3 di questa notte, a seguito di una segnalazione al 112, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in hotel milanese dove nella sala eventi si stava svolgendo la festa di compleanno di Lukaku.

Oltre all’ex centravanti di Chelsea, Everton e Manchester United c’erano altre 23 persone. Tra queste dei calciatori dell’Inter e anche il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento. Verranno tutti sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid-19.

Il Corriere della Sera ha riportato che la struttura alberghiera in questione era ‘The Square Duomo’. Lo stesso quotidiano scrive che tra i calciatori dell’Inter presenti sembra ci fossero Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young oltre al festeggiato Lukaku. Si attendono conferme nelle prossime ore.