Cassano, siparietto con Abate: “Facevi sempre casino…”

Un momento molto divertente durante la Bobo TV di ieri sera: Cassano scherza con Abate e ricorda i suoi cross…

Alla Bobo TV è sempre uno show, soprattutto se di mezzo c’è Antonio Cassano. L’ex attaccante è famoso per dire sempre ciò che pensa: spesso le sue opinioni non sono condivise dai tifosi, soprattutto quelli del Milan, che ancora non hanno digerito il passaggio all’Inter e alcune dichiarazioni (“Dopo il Milan c’è il cielo? E dopo il cielo c’è l’Inter” disse in una conferenza stampa). Insomma, c’è tutt’altro che un buon rapporto.

Nel corso della puntata di ieri però c’è stato un siparietto molto divertente con Ignazio Abate. Christian Vieri, collegato da Coverciano (dove sta sostenendo il corso per diventare allenatore), ha accolto nella sua stanza gli altri ex calciatori presenti lì: Giampaolo Pazzini (un altro ex rossonero), Daniele De Rossi, Federico Balzaretti e, appunto, Abate. Cassano interviene e scherza: “Fra tutti voi, l’unico grande calciatore era De Rossi (ride, ndr). Pazzini segnava solo grazie a me“. Poi si accorge che dietro Vieri c’è Abate: “Ma è Ignazio quello lì dietro? No… Doveva crossare sul primo e la metteva sul secondo, la doveva mettere indietro e la metteva avanti, faceva un casino… Ciao grande Igna!“.

Uno sfottò in piena regola quello di Cassano nei confronti di un ex compagno di squadra, anche se un fondo di verità c’è. Abate è stato un giocatore importante e viene sempre ricordato con grande affetto dai tifosi rossoneri. Era titolare nell’ultimo Milan scudettato, ha avuto l’onore di condividere lo spogliatoio con tanti campioni e ha portato avanti lo spirito milanista per molti anni, fino al ritiro di due anni fa. I cross non erano di certo il suo forte, e forse, almeno su questo, i tifosi rossoneri si ritroveranno d’accordo con Cassano.