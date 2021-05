Brahim Diaz ha convinto Pioli | Il Milan fissa l’incontro col Real

Pioli e la società hanno fiducia in Brahim Diaz. Il Milan proverà a trattenere il talento spagnolo. Summit a fine stagione col Real Madrid.

In questo finale di stagione il Milan si sta godendo le ottime prestazioni di Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo è stato decisivo sia contro la Juventus che contro il Torino.

Stefano Pioli ha fatto bene a puntare su di lui e adesso spera di poterlo avere in squadra anche nella prossima annata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Manchester City ha convinto sia l’allenatore che la società rossonera. Lo stesso giocatore è felice a Milano, ha legato con tutti e gli piacerebbe rimanere.

Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: summit con il Real Madrid

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che Paolo Maldini e Frederic Massara parleranno con il Real Madrid al termine del campionato. I dirigenti del Milan sono convinti di poter riuscire a trattenere Brahim Diaz, che in rossonero può avere più spazio di quello che avrebbe in Spagna.

Il fantasista spagnolo veniva da stagioni con scarso minutaggio in maglia blanca, ma in Italia ha potuto finalmente giocare con continuità e mostrare il suo talento. Rimane a Milano sarebbe probabilmente la mossa migliore per proseguire il percorso di crescita iniziato. Però, non essendoci un diritto di riscatto nell’accordo tra i club, è il Real Madrid ad avere il coltello dalla parte del manico.

Il futuro di Brahim Diaz dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore sulla panchina madrilena. Zinedine Zidane ha fatto sapere di voler lasciare, l’opinione del nuovo tecnico può essere importante per definire il destino del giocatore.

Il Real Madrid ha seguito con interesse e apprezzato il rendimento dell’ex Manchester City in questa stagione. Dovrà decidere se puntarci ancora oppure dare il via libera alla cessione.

La soluzione preferita dal Milan è quella del prolungamento del prestito, ma inserendo nell’accordo una cifra per il riscatto del cartellino. Maldini ha un buon rapporto i blancos e potrebbe riuscire a strappare una buona intesa.