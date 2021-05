Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu | Una big si defila!

Arrivano dalla Francia le voci riguardanti il futuro di Hakan Calhanoglu. Un’altra big tagliata fuori dalla corsa al 10 turco: sfuma l’ipotesi

A poche ore dal weekend cruciale per la corsa alla Champions League, ecco arrivate come per magia le indiscrezioni sul futuro di Calhanoglu. La dirigenza rossonera ha negli ultimi tempi, in maniera sempre elegante, dribblato le domande della stampa sui rinnovi. Il mondo del calciomercato però nelle ultime ore sta letteralmente impazzando attorno alla situazione del turco. Nella giornata di oggi, un’indiscrezione di calciomercato.com ha raccontato di offerta pronta della Juventus, diretta concorrente, che supererebbe quella di Maldini e Massara al momento in standby da diversi mesi.

Intanto dall’estero qualcuno sembra davvero essersi arreso, visto l’interessamento forte dei bianconeri e il possibile prolungamento con il Milan. Lo riferisce Le10sport, che da mesi segue le vicende di mercato legate al turco e l’interessamento del PSG, e ha parlato di trattativa ormai sfumata per i parigini. Secondo il sito francese infatti, molto dipenderà dal piazzamento in classifica di Milan e Juve, e la loro eventuale qualificazione in Champions.

Leggi anche:

Rinnovo Calhanoglu: la Champions farà la differenza

Nonostante da mesi la dirigenza rossonera abbia tentato di sviare alle voci sui rinnovi, provando a far concentrare l’ambiente sul campo, non c’è stato modo di riuscire a placare il turbinio di indiscrezioni. Donnarumma adesso pare si stia convincendo ad accettare gli 8 milioni. Se si era parlato addirittura di un conflitto di interessi nella sfida dello Stadium dunque, la vittoria degli uomini di Pioli a Torino pare abbia messo a tacere anche qualche voce di mercato di troppo. Che accada lo stesso in caso di vittoria contro il Cagliari? Impossibile saperlo, ma la sensazione è che se il Milan dovesse conquistare aritmeticamente il 4o posto, le voci potrebbero sgonfiarsi.

Secondo quanto riportato dal sito Le10Sport intanto, pare che il PSG si sia definitivamente defilato per la corsa al turco, il quale destino sarà legato pare inesorabilmente al piazzamento Champions. Da quanto si apprende infatti, Maldini in caso di qualificazione potrebbe inoltre alzare leggermente l’offerta per andare incontro alle richieste dell’entourage di Calhanoglu. I bianconeri invece pare siano pronti ad offrire già da subito 5 milioni.

Come in quasi tutte le trattative dunque pare sarà la qualificazione in Champions League a decidere il futuro del 10 rossonero, ma al momento tutto il gruppo Milan è concentrato solo sul campo, sul Cagliari e successivamente sull’Atalanta.