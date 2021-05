Milan, verso il Cagliari: penultimo allenamento, presenti Maldini e Massara

Il Milan si è ritrovato nel pomeriggio a Milanello per preparare la sfida contro il Cagliari. Pioli ha davvero pochi dubbi in vista di domenica

Il Milan si è ritrovato nel pomeriggio a Milanello per il penultimo allenamento in vista della prossima partita di campionato, l’ultima a San Siro, contro il Cagliari. Una partita che vale una stagione: in caso di vittoria contro gli uomini di Semplici e almeno un pareggio dell’Atalanta sarà qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Stefano Pioli recupera Alexis Saelemaekers, che ha scontato la squalifica, dopo l’ammonizione rimediata contro la Juventus, ma dovrà fare a meno, ancora una volta degli infortunati Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic.

Oggi, a seguire l’allenamento di Franck Kessie e compagni – come riporta il sito ufficiale del Milan – c’erano Paolo Maldini e Frederic Massara. I dirigenti hanno mostrato, ancora una volta, la loro vicinanza alla squadra, in vista della partita di domenica sera alle ore 20.45.

IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, poi il gruppo si è spostato sul campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove ha proseguito il riscaldamento con una serie di esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. Terminata la prima parte spazio al pallone con la squadra divisa in due gruppi per eseguire una serie di torelli a tema, seguiti da alcune esercitazioni tecniche prima di terminare con la consueta partitella su campo ridotto.

Domano è previsto un ultimo allenamento al mattino per la squadra e la consueta conferenza stampa della vigilia di mister Stefano Poli. Potrai seguire le dichiarazioni del mister, che presenterà la sfida contro il Cagliari alle ore 15.00, attraverso la diretta testuale di MilanLive.it.

Nessun dubbio di formazione

La sensazione è che Stefano Pioli abbia voglia di affidarsi ancora una volta ai titolari. Domenica, contro i sardi, ci saranno in campo, dunque, gli uomini migliori. Rispetto alla sfida contro il Torino si rivedrà Saelemaekers, che prenderà il posto di Samu Castillejo. La trequarti, alle spalle di Ante Rebic, sarà completata da Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu.

In mediana, sarà ancora Ismael Bennacer ad affiancare l’insostituibile Franck Kessie. In difesa si preannuncia una nuova panchina per il capitano Alessio Romagnoli. Davanti a Donnarumma, la linea a quattro di difesa sarà infatti composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.