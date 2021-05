ML – Milan-Cagliari, cori della Curva Sud durante il riscaldamento

La bella iniziativa del Milan insieme a Radio 105: i cori della Curva Sud durante il riscaldamento prima della partita col Cagliari

Milan–Cagliari è la partita più importante dell’intera stagione rossonera. Grazie all’exploit delle ultime settimane, la squadra di Stefano Pioli ha fatto finalmente la sterzata definitiva in direzione Champions, ma ora non può fallire. La partita di domenica può essere infatti decisiva, se si verificheranno altre situazioni (clicca qui per tutte le combinazioni).

I tifosi sono stati un fattore chiave: il corteo fuori Milanello prima di Juve–Milan ha dato la carica necessaria per affrontare quest’ultimo step. La loro assenza è molto pesante per la squadra, soprattutto a San Siro; in una situazione da dentro o fuori, avrebbero rappresentato una spinta davvero notevole.

Il Milan, con la collaborazione di Radio 105, ha avallato un’iniziativa molto interessante. Durante il riscaldamento prima di Milan–Cagliari, a San Siro verranno trasmessi i cori della Curva Sud, che si alterneranno alla musica della radio. “Un piccolo modo per portare i nostri tifosi a San Siro, vicino alla squadra e caricare i ragazzi“, spiega il club rossonero.