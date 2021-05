Infortunio Ibrahimovic, UFFICIALE: salta gli Europei!

Infortunio Ibrahimovic al ginocchio: l’attaccante del Milan ha deciso di dire no agli Europei, è ufficiale

Niente Europei con la Svezia per Zlatan Ibrahimovic, è ufficiale. Lo ha comunicato la Nazionale tramite un comunicato sui social.

“Oggi, Zlatan ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai Campionati Europei di questa estate. Speriamo di vederti presto sul campo, Zlatan“.

Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! 🇸🇪🦁 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021

A quanto pare, quindi, è stata una scelta di Ibrahimovic di dire no al campionato europeo con la Svezia. In effetti, dopo un anno travagliato e pieno di infortuni, per lui è meglio non forzare troppo il recupero. Per il Milan, per quanto dispiaciuto per non vedere Zlatan agli Europei, è una buona notizia: in questo modo l’attaccante, come detto, può prendersi del tempo per recuperare interamente dal problema al ginocchio e poi rientrare per il ritiro a luglio della squadra.

Ibrahimovic ha già rinnovato il suo contratto con il Milan di un altro anno, quindi sarà con noi anche nella prossima stagione. Potrà continuare ad aiutare questo gruppo a crescere, magari anche con una partecipazione in Champions League… Se i rossoneri saranno o meno nel massimo torneo europeo, lo sapremo forse ufficialmente domani.