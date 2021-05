Milan Femminile in Champions League! Basta lo 0-0 a Sassuolo

Pareggio in trasferta per le ragazze rossonere oggi contro il Sassuolo. Non si smuove la classifica a 90′ dalla fine del torneo.

Un pareggio che vale tantissimo. Oggi il Milan Femminile di mister Maurizio Ganz ha trovato l’aritmetica qualificazione alla Women Champions League. Un traguardo stagionale davvero importante per le ragazze rossonere.

Si tratta della prima volta assoluta per il Milan nella massima competizione europea femminile. Il tutto arrivato al termine della penultima giornata di campionato, andata in scena oggi con la sfida sulle rivali dirette del Sassuolo. Il pareggio 0-0 ha consegnato il secondo posto finale al Milan.

Giacinti e compagne hanno resistito agli assalti del Sassuolo. Le terze in classifica hanno provato lo sgambetto per raggiungere le rossonere in campionato. Ma il pareggio, ad una giornata dal termine della stagione, ha consegnato la qualificazione diretta in Champions 2021-2022.

Leggi anche > Ibrahimovic, il comunicato Milan sulle sue condizioni

Il match di oggi sul campo del Sassuolo ha visto il Milan giocare per la primissima volta con il nuovo kit firmato Puma, che verrà indossato con regolarità nel 2021-22 e che è stato presentato solo qualche giorno fa ufficialmente.

Una maglia che ha subito portato bene alla squadra di Ganz, che ha dominato l’incontro andando vicina al colpo grosso già nel primo tempo. Hagasawa la più pericolosa, con un palo ed almeno altre due conclusioni pericolose all’attivo.

Nella ripresa rischio per il Milan causato dalla vivace attaccante neroverde Bugeja, anche lei fermata dal legno. Brave le rossonere a restare concentrate fino al 90′. Lo 0-0 è un pareggio dolcissimo, che fa salire Giacinti e compagnia a quota 50 punti in campionato. Il Sassuolo resta a 47 e si dovrà accontentare della terza piazza.

#FollowTheStars: @UWCL here we come! 🤩

Rossonere you made us proud once again 💫🏆

Traguardo storico, bellissimo e meritato: le rossonere volano in Champions League! 💫🏆 #SempreMilan #FollowTheRossonere pic.twitter.com/KTBfqdzoFw

— AC Milan (@acmilan) May 15, 2021