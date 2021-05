Benevento-Crotone 1-1, Simy pareggia nel recupero: il Cagliari è salvo

Il Crotone pareggia in extremis contro il Benevento, un 1-1 che salva artimeticamente il Cagliari (avversario del Milan questa sera)

Un pomeriggio di Serie A intenso per quanto riguarda la lotta salvezza. Alle 15:00 si è giocata infatti Benevento–Crotone: i calabresi, già in B da qualche settimane, hanno complicato i piani di Filippo Inzaghi con un gol nei minuti di recupero a pareggiare l’iniziale vantaggio di Lapadula. Un 1-1 quindi che porta il Cagliari a +4 in classifica dai campani, quind la squadra di Leonardo Semplici è artimeticamente salva.

I sardi sono attesi stasera a San Siro per affrontare il Milan. Arrivano a questa partita con la salvezza in tasca, ma i rossoneri non devono fare l’errore di sottovalutare questa partita. Una squadra tranquilla e con l’obiettivo mai raggiunto, come appunto il Cagliari, può essere davvero pericolosa, soprattutto perché il Milan è costretto a vincere, non c’è un altro risultato per conquistare la Champions League.

Lotta salvezza: Inzaghi dipende da… Inzaghi

Si mette davvero complicata per il Benevento di Inzaghi. Che era molto vicino ai tre punti, ma nel finale si è fatto pareggiare da Simy dopo aver sprecato diverse palle gol. E adesso? Pippo deve sperare in suo fratello Simone, impegnato in settimana in Torino–Lazio, recupero della 25^ giornata: se i granata non battono i biancocelesti, la questione resta totalmente aperta e all’ultima giornata di campionato c’è proprio Torino–Benevento. Un finale pazzesco quindi, e non solo per la Champions ma anche per la questione salvezza.