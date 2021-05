Calhanoglu e il rinnovo: “Voglio la Champions col Milan”

Calhanoglu ha parlato poco prima di Milan-Cagliari in merito al rinnovo di contratto: tutto sembra passare dalla… Champions

Oltre a Donnarumma, in casa Milan tiene banco anche la questione Calhanoglu che non ha ancora rinnovato il contratto. Anche lui è in scadenza praticamente fra poche settimane, ma c’è la netta sensazione che la conquista della Champions, che può diventare aritmetica questa sera col Cagliari, possa dare una svolta a tutte le trattative. Frederic Massara, intervenuto a Sky Sport prima del match, ha detto proprio questo: tutto ciò che non riguarda il campo, verrà deciso dopo.

Lo stesso Calhanoglu è intervenuto a Sky prima di Milan–Cagliari e ha speso importanti parole in merito al suo futuro: “Sono contento, tutta la squadra è carica perché vogliamo andare in Champions. Ho sempre detto che il mio obiettivo è andare in Champions con il Milan, sono contento di giocare per questa squadra, il futuro poi lo decideremo insieme“. Insomma, esattamente come nel caso di Donnarumma, la permanenza del turco sembra dipendere proprio dalla conquista o meno dell’obiettivo. Entrambi, con la Champions in tasca, avranno maggiori motivazioni di rimanere e continuare a crescere col Milan.