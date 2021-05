ML – Gabbia infortunato, salta Milan-Cagliari: le condizioni

Gabbia out per Milan-Cagliari a causa di un infortunio muscolare. Pioli non ha potuto inserirlo nell’elenco dei giocatori convocati oggi.

Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per Milan-Cagliari non è Zlatan Ibrahimovic l’unico assente. Infatti, anche Matteo Gabbia non figura tra i giocatori a disposizione.

Secondo quanto appresso da MilanLive.it, il difensore rossonero è stato vittima di un infortunio. Nello specifico si tratta di una lesione del muscolo retto femorale destro.

Da capire i tempi di recupero per Gabbia, che probabilmente salterà Atalanta-Milan dell’ultima giornata di campionato. Un’opzione in meno in difesa per Pioli, che comunque può contare su Alessio Romagnoli e Pierre Kalulu come alternative alla coppia titolare Kjaer-Tomori.

Auguriamo a Gabbia di guarire al più presto da questo infortunio che conclude con anticipo una stagione che per lui non è stata esaltante. Ha avuto problemi fisici e anche il Covid-19. Inoltre, Pioli ha fatto altre scelte in difesa. Poco spazio per lui. Vedremo se rimarrà al Milan nella prossima stagione oppure se potrà esserci un trasferimento, magari in prestito.