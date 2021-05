Massara: “Un applauso a Pioli. Parleremo con il Real Madrid”

Le parole del Direttore sportivo del Milan, Massara, prima del calcio d’inizio della sfida contro il Cagliari, valevole per la 37a giornata di Serie A

Prima del calcio d’inizio di Milan-Cagliari, match valevole per la 37esima giornata di Serie A, ha parlato Massara. Ecco le dichiarazione del Direttore sportivo rossonero: “Cambia il mercato la Champions? E’ un obiettivo da centrare, con una prestazione di alto livello – ammette ai microfoni di Sky Sport -. Non sarà facile, andare in Champions sarebbe il primo passo verso la normalità. La Champions certificherebbe un percorso virtuoso, porterebbe molte leve positive”.

Meriti del mister – “Pioli ha fatto esprimere un gioco a tratti anche entusiasmante – prosegue Massara -, sarebbe chiaramente meritata la qualificazione. Il mister è stato sempre lucido, ha avuto la capacità di riemergere sempre. Ha sempre trovato le soluzione per ridare linfa alla squadra, che lo ha sempre seguito. Applaudiamo lui e tutti i giocatori”.

Futuro Brahim Diaz – “Parleremo con il Real a fine campionato, abbiamo ottimi rapporti e verificheremo se ci saranno le condizioni per continuare insieme. Chiaramente ci siederemo attorno ad un tavolo anche con il mister per programmare il futuro”