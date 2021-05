Milan-Cagliari, arriva il bus della squadra: cori dei tifosi

Il bus del Milan è appena arrivato allo stadio. La squadra è stata accolta da tanti tifosi che hanno voluto far sentire la loro presenza in vista del match contro il Cagliari

E’ tutto pronto per Milan-Cagliari, la partita che vale una stagione. I rossoneri, con un successo sarebbero qualificati alla prossima Champions League. Proprio in questi istanti – come raccontano le immagini del collega Simone Cristao – il bus della squadra è arrivato a San Siro, accolto dai tanti tifosi del Diavolo.

I sostenitori non potranno entrare ancora allo stadio ma hanno voluto far sentire la loro presenza per il delicatissimo match contro i sardi. Cori e incitamento per i ragazzi, pronti a scendere in campo con la nuova maglia.