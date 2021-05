Milan-Cagliari, i convocati di Pioli: out Ibrahimovic e Gabbia

Il club rossonero ha diramato la lista dei convocati di Stefano Pioli per la partita Milan-Cagliari di stasera a San Siro.

Assente Zlatan Ibrahimovic, la cui stagione è ormai conclusa per il problema al ginocchio sinistro accusato contro la Juventus. Out anche Matteo Gabbia, sempre per infortunio.

A centrocampo torna Sandro Tonali, che a Torino nell’ultima giornata aveva dato forfait per un problema fisico. Si rivede anche Alexis Saelemaekers, che era squalificato contro i granata.

Di seguito l’elenco completo dei convocati di mister Pioli per Milan-Cagliari.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.