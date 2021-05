Sky – Milan-Cagliari | Festa dei sardi in hotel: Semplici cambia

Il Cagliari festeggia la salvezza dopo il pareggio del Benevento. Semplici pronto a dare spazio a chi ha giocato meno contro il Milan. Le ultime da Milano

Come raccontato il gol di Simy, in pieno recupero, ha dato la salvezza matematica al Cagliari. I sardi, inevitabilmente, scenderanno in campo a San Siro, contro il Milan, con la testa più libera. C’ho non significa che sia un bene per i rossoneri ma è chiaro che la squadra di Semplici giocherà la partita, fondamentale per i rossoneri, con un altro spirito.

Spazio a chi ha giocato meno

Il collega di Sky Sport, Manuele Baiocchini, ha raccontato di un Cagliari che si è un po’ lasciato andare in hotel, al fischio finale della partita del Vigorito, tra Benevento e Crotone: “Non so se la birretta sia stata bevuta o se ne siano state bevute più di una – afferma il giornalista sorridendo – C’è stata una festa improvvisata dopo il gol di Simy in hotel. Erano tutti a vedere Benevento-Crotone. Alla rete del nigeriano c’è stato un boato incredibile e hanno festeggiato nei corridoi, baci e abbracci e urla.

Certamente il Cagliari sarà più rilassato e a cuor leggero a San Siro. Potrebbe cambiare qualcosa anche in ottica formazione, magari con qualcuno che ha giocato meno in questa stagione”.