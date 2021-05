Italia-San Marino, i convocati di Mancini: Donnarumma unico milanista

La lista dei convocati di Mancini per l’amichevole contro il San Marino dell’Italia. L’unico rossonero è il portiere

Roberto Mancini ha firmato il rinnovo con la Federazione Italiana per altri cinque anni: sarà il commissario tecnico fino al 2026. Il primo obiettivo è Euro 2020: gli azzurri giocano la partita del debutto l’11 giugno e sono una delle favorite per la vittoria finale. Oggi il ct ha diramato la lista dei convocati per l’ultima amichevole prima dell’evento, in programma il 28 maggio, contro il San Marino. Queste convocazioni sono importanti perché danno una prima indicazione di quella che sarà poi la lista finale per il torneo.

Nel gruppo c’è soltanto un giocatore del Milan: Gianluigi Donnarumma. Assenti Davide Calabria e Alessio Romagnoli, due calciatori che hanno spesso fatto parte del gruppo squadra azzurro. Non prenderanno parte all’amichevole e, con tutta probabilità, non saranno convocati per l’Europeo. Immancabile invece Gigio, ormai portiere titolare del Milan e anche della Nazionale.

Spicca in attacco il nome di Raspadori, in gol a San Siro pure contro il Milan e autore di un finale di stagione ad altissimo livello. La. convocazione per il San Marino significa che Mancini sta seriamente pensando di portarlo con sé per l’Europeo. Sarebbe un grande traguardo per questo giocatore dal talento evidente e con doti davvero di altissimo livello.