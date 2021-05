Milan, tifosi contro Pioli | “Senza Champions deve dimettersi!”

Stefano Pioli finisce nel mirino della critica. I tifosi del Milan – sui social – fanno sentire la propria voce: non sono piaciute le dichiarazioni nel post gara della sfida contro il Cagliari

Non passa la rabbia e la delusione per il mancato successo contro il Cagliari. Una vittoria, attesa tanti anni dal popolo rossonero, che sarebbe significata accesso alla prossima Champions League.

Non è ancora finita, il Milan di Stefano Pioli, è aggrappato al terzo posto, ma il solo punto di vantaggio sulla quinta e un calendario per nulla favorevole, che opporrà i rossoneri all’Atalanta e Juve e Napoli, rispettivamente a Bologna e Verona, non può far dormire sonni tranquilli ai tifosi.

C’è amarezza e tanto sconforto. Non sono molti a credere nella qualificazione e nel mirino è finito il tecnico rossonero. Ai sostenitori del Diavolo non è piaciuto l’atteggiamento della sua squadra ma anche le parole nel post gara.

Leggi anche:

Le parole incriminate

Pioli ha affermato che una mancata qualificazione in Champions League non sarebbe un fallimento bensì solo una delusione. Dichiarazioni che non trovano d’accorso i tifosi del Milan, che si sono scatenati sui social. Pioli è così, anche in mattinata, in tendenza su Twitter:

È giusto che in Champions ci vadano Cuadrado e Calvarese, perché Calhanoglu, Leao, Meité e Castillejo non possono: sono la negazione del calcio. (E, spiace dirlo, anche Pioli). — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) May 16, 2021

Noi tifosi se serviamo a qualcosa dobbiamo passare la settimana a mettere pressione a questi senza palle. Ieri ho capito perché Pioli non sarà mai un top. Uno che nel match ball fa entrare la squadra in campo con quell’atteggiamento è un perdente nato. Al di la del risultato. — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) May 17, 2021

Se il @acmilan perdesse all'ultima giornata la #UCL sarebbe un vero e proprio fallimento e non soltanto una delusione, come ha detto #Pioli.

Non ci si può nascondere a vita dietro all'ormai noto "ricordiamoci da dove siamo partiti" @la_rossonera @RibaltaRossoner #MilanCagliari pic.twitter.com/25QxZbJvPo — Andrea Pietrafitta (@apietrafitta) May 17, 2021