Serie A, Atalanta-Milan: data e orario della partita

La Lega Serie A ha deliberato le date e gli orari dell’ultima giornata, la 38.a del campionato 2020-2021, decisiva per il Milan.

Poco fa la Lega Serie A ha sciolto ufficialmente i dubbi sul componimento temporale dell’ultima giornata del campionato 2020-2021, decisiva su diversi fronti. E’ giunta la notizia sulle date e sugli orari definitivi del 38° turno.

Atalanta-Milan, match determinante per la zona Champions League, si giocherà domenica 23 maggio alle ore 20:45, dunque in orario serale. La gara, trasmessa in esclusiva da SKY, sarà disputata in contemporanea con tutte le altre partite ancora determinanti ai fini della classifica.

Sempre di domenica sera infatti andranno in scena i match Napoli-Verona e Bologna-Juventus, altre sfide decisive per assegnare i posti in Champions League. Idem per lo scontro salvezza Torino-Benevento e per Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma, dove si decreterà la qualificata alla prossima Conference League.