Frosinone a Casa Milan oggi: tre giovani rossoneri nel mirino

Il Frosinone è stato a Casa Milan oggi per parlare di possibili manovre di mercato, interessano tre giovani rossoneri

Primi movimenti di calciomercato a Casa Milan, come raccontato da Gianluca Di Marzio. Nel pomeriggio c’è stata la visita di due dirigenti del Frosinone, interessati in particolar modo a due calciatori rossoneri: si tratta di Olzer, un trequartista classe 2001, e il centrocampista Marco Brescianini. Entrambi hanno fatto parte della prima squadra del Milan quest’anno e hanno avuto anche modo di debuttare.

Olzer ha avuto la possibilità di scendere in campo in Coppa Italia, mentre Brescianni ha esordito in Serie A in agosto scorso in un Milan–Cagliari. Il Frosinone sarebbe fortemente interessato a questi due profili e oggi hanno chiesto informazioni a Paolo Maldini e Frederic Massara. Sicuramente ai rossoneri potrebbe interessare un prestito secco, qualora ci sia l’intenzione di puntarci per il futuro. Altrimenti, non è da escludere anche una cessione a titolo definitivo.

Secondo Di Marzio, il Frosinone sarebbe fortemente interessato anche ad un altro giovane di proprietà del Milan: si tratta di Lorenzo Colombo, l’attaccante che a gennaio è passato alla Cremonese (un solo gol in tredici partite). Lui ha giocato spesso nei primi sei mesi della stagione coi rossoneri e infatti è considerato un elemento importante, ecco perché in questo caso i rossoneri non sembrano voler accettare la proposta dei Ciociari. A meno che, anche in questo caso, non ci sia la voglia di mandarlo nuovamente in prestito a farsi le ossa.