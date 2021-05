Gli ultras spingono il Bologna: “Togliamo ai gobbi ogni soddisfazione”

I tifosi del Bologna chiedono alla propria squadra di togliere la Champions alla Juve con uno striscione

La Serie A si prepara all’ultimo capitolo. Domenica, alle ore 20:45, Milan, Juve e Napoli scendono in campo per giocarsi la Champions League. A disposizione ci sono due posti, con Napoli e Milan padroni del proprio destino, mentre la Juve dipende dalle altre. I bianconeri hanno un impegno “facile” sulla carta, al Renato Dall’Ara contro un Bologna che non ha altro da chiedere a questo campionato.

In tanti sono convinti che la partita della Juve (e così anche quella del Napoli in casa contro il Verona) siano abbordabili e dal risultato scontato. In realtà, Milan–Cagliari di domenica scorsa dice esattamente il contrario. A proposito di questo, in casa Bologna qualcuno sogna lo sgambetto ai bianconeri che gli costerebbe la Champons: sono gli ultras, i quali hanno espresso il loro pensiero in merito a questo match con uno striscione molto significativo: “Diamo un senso a questa stagione, togliamo ai gobbi ogni soddisfazione“.

Così la #CurvaCosta del @BfcOfficialPage, spinge la propria squadra a dare il massimo contro la @juventusfc

Foto @SUPERTIFO pic.twitter.com/SxC1LWB6AW — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) May 18, 2021

Una bella iniziativa quella dei tifosi del Bologna, che vorrebbero vedere la loro squadre riuscire nell’impresa di togliere alla Juve l’obiettivo. Ricordiamo che i bianconeri devono vincere per forza al Dall’Ara, potrebbe bastare anche un pari se il Milan dovesse perdere a Bergamo contro l’Atalanta. Per evitare qualsiasi dubbio, Pirlo preparerà la partita chiedendo ai suoi la vittoria. Il Bologna di Mihajlovic, motivati da questo striscione, potrebbero fare un bel regalo ai rossoneri.