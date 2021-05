Il Torino è salvo: il Benevento di Inzaghi è in Serie B

Lazio-Torino è 0-0 allo Stadio Olimpico, con questo punto la squadra di Cairo è salva. In Serie B il Benevento di Pippo Inzaghi

Questa sera alle 20:45 è andata in scena Lazio–Torino, il recupero della 25^ giornata di Serie A. Un match incredibile e pieno di emozioni: nel finale Ciro Immobile ha sbagliato un calcio di rigore prendendo il palo, nei minuti di recupero un altro legno di Lazzari. Il risultato finale è di 0-0 ed è un punto decisivo per la squadra granata perché è artimeticamente salva. Questo significa che è automaticmente in Serie B il Benevento di Filippo Inzaghi, reduce dal pareggio di domenica pomeriggio contro il Crotone. Incredibile la stagioen dei campani: dopo una prima parte ad altissimo livello e con tanti punti conquistati, nel girone di ritorno è stato un disastro con una solta vittoria (a Torino contro la Juve).