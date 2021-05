Calciomercato Milan, sfuma un colpo a centrocampo | Rinnovo ufficiale

Milan e Barcellona ci hanno provato, ma Vasco Walz ha deciso di rimanere al Borussia Dortmund. Annunciato oggi il rinnovo di contratto.

Vasco Walz non vestirà la maglia del Milan. Il talentuoso centrocampista classe 2004 ha rinnovato il contratto con il Borussia Dortmund.

La società rossonera si era fatta avanti, pensando di sfruttare la precedente scadenza contrattuale fissata a giugno 2021, per fare un colpo a parametro zero. Nonostante i contatti con l’entourage, Paolo Maldini e Frederic Massara non sono riusciti a ottenere il sì del giocatore.

Anche il Barcellona aveva provato a prendere Walz, che alla fine ha preferito proseguire il suo percorso di crescita nel Borussia Dortmund. Ha prolungato il contratto di due anni, dunque fino a giugno 2023. È stato promosso dalla formazione Under 17 a quella Under 19 e nella prossima stagione potrà sfruttare la vetrina della Youth League per mettersi ulteriormente in mostra.

Walz in Germania è un talento che gode di grande considerazione. Non è un caso che Milan e Barcellona abbiano cercato di ingaggiarlo. Comprensibile anche la scelta del ragazzo di rimanere nel suo attuale club, dove da anni tanti giovani vengono valorizzati. Una piazza ideale per crescere con meno pressioni di quelle che avrebbe comportato un trasferimento in Italia o in Spagna.