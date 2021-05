Milan, Ibrahimovic non molla: messaggio social | Video

Zlatan Ibrahimovic si mostra in cyclette sui social. L’attaccante svedese non ha alcuna intenzione di mollare: “Non è finita finché non dico che è finita!”, scrive su Twitter

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista sui social. L’attaccante svedese – out per un problema al ginocchio, che l’obbligherà a saltare la sfida contro l’Atalanta – si è mostrato in un video, in cui si mostra su una cyclette a Milanello. Il giocatore del Milan, costretto a saltare anche i prossimi Europei, suda per non perdere la forma in vista della prossima stagione ma anche per dare un esempio ai compagni di squadra, chiamati a vincere a Bergamo anche per lui.

Il video è accompagnato da una frase molto significativa: “Non è finita finché non dico che è finita”. Ibra dunque non molla.