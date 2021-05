Oaktree come Elliott: controllerà l’Inter senza il rimborso

Secondo il portale americano Bloomerg la trattativa fra l’Inter e il fondo Oaktree procede spedita. Si parla di circa 300 milioni.

Stando a quanto riporta Bloomerg, l’Oaktree Capital sarebbe in trattativa con Suning per l’ingresso nella società nerazzurra. Come scrive il portale americano, quello che è uno dei maggiori investitori nella “distressed securities” vorrebbe chiudere già in settimana. Il fondo statunitense andrebbe ad acquisire il circa il 30% (per la precisione il 31,05%), attualmente di proprietà della LionRock Capital Ltd, e l’accordo si aggira intorno ai 275 milioni di euro. Il membro in quota di Lion Rock, Tom Pitts, presente tra l’altro nel consiglio d’amministrazione dell’Inter, potrebbe dare l’annuncio a seguito delle sue dimissioni.

Inter, Oaktree per risanare il bilancio

Secondo quanto afferma il portale, Oaktree agirebbe attraverso la figura di Federico Ghizzoni con Suning nel tentativo di risanare il bilancio e nel caso in cui la proprietà nerazzurra non riuscisse a ripagare il debito in tre anni, potrebbe anche assumere il controllo totale del club. Si tratta di un’operazione che ricorda molto quella con cui Elliot acquisì il Milan a seguito degli inadempimenti di Yonghong Li. In Europa i grandi club si stanno muovendo quasi tutti in questa direzione, con il Barcellona che chiude un accordo con Goldman Sachs per un prestito da 500 milioni, e il Real che sta portando avanti un’operazione identica.