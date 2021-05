ML – Milan, allenamento al mattino: solo Ibra e Gabbia out

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della sfida contro l’Atalanta. Tutti hanno lavorato in gruppo, a parte Gabbia e Ibrahimovic

Giornata di lavoro a Milanello per il Milan, che sta preparando l’ultima partita contro l’Atalanta. Un match fondamentale, che dirà se Stefano Pioli e i suoi uomini giocheranno la prossima Champions League. E’ ancora tutto nelle mani dei rossoneri ma dopo il pari contro il Cagliari tra i tifosi l’ottimismo è venuto meno.

Il match si giocherà a Bergamo al Gewisss Stadium, domenica 23 maggio alla ore 20.45. La squadra, oggi, ha lavorato in mattinata, sotto gli occhi attenti della dirigenza, presente al gran completo, con Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, tutti hanno lavorato in gruppo, fatta eccezione di Gabbia e Ibrahimovic. L’allenamento è stato incentrato soprattutto sulla tattica.

IL REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare – si legge sul sito ufficiale del Milan -, a seguire squadra in campo – il rialzato dietro gli spogliatoi – per proseguire il riscaldamento con una serie di esercitazioni tecniche. Terminata la prima parte, Mister Pioli ha dato il via alla fase tattica della sessione odierna. Infine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto.